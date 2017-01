Falsche Polizisten wollen Senioren abzocken

tk. Stade. Die Polizei warnt: In den vergangenen Wochen sind in mehreren Fällen falsche Polizisten unterwegs gewesen, die ans Ersparte von Senioren heran wollen. In einem Fall wurde eine Frau (74) aus Stade um ihr Geld erleichtert.

Die Masche der Betrüger: Sie rufen an, stellen sich als Polizisten vor, und teilen den älteren Menschen mit, dass ihr Bankkonto nicht mehr sicher sei. Sie raten den Betroffenen, sich das Geld auszahlen zu lassen und es der Polizei zu übergeben. Die falschen Polizisten schlagen einen Treffpunkt vor, wollen das Geld abholen und sicher verwahren.

"Die meisten Taten sind durch das Misstrauen der Senioren erfolglos geblieben", sagt Polizeisprecher Andre Janz. Sein dringender Appell: "Nie auf solche Anrufe reagieren!" Niemand solle Daten preisgeben oder gar Geld abheben. "Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen, rund um die Uhr", sagt Janz. Entweder die Dienststelle oder den Notruf 110.