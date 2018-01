Feuer brach im Wintergarten aus: Bungalow in Fredenbeck unbewohnbar

Der Hausbewohner (63) und seine Frau (62) sind in der Nacht zu Mittwoch durch einen lauten Knall geweckt worden. Im Wintergarten war aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen.Mehr als 110 Feuerwehrkräfte aus unterschiedlichen Ortswehren sowie die Drehleiter der Feuerwehr Stade wurden eingesetzt. Die Flammen hatten bereits aufs Dachgeschoss übergegriffen und starker Wind fachte sie an. Der Dachstuhl brannte daher aus und das Erdgeschoss wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Hausbewohner sind nach Angaben der Polizei bei Verwandten untergekommen.Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 250.000 Euro. Wie es zu dem Unglück kam, müssen jetzt die Brandspezialisten der Polizei ermitteln.