Ford Mondeo brennt in Neuenkirchen aus

tk. Neuenkirchen. Der Besitzer (43) eines Ford Mondeo aus Neuenkirchen wachte in der Nacht zu Mittwoch auf, weil er Rauch bemerkte. Er blickte aus dem Fenster und sein am Muddweg direkt am Haus geparkter Wagen stand in Flammen. Er alarmierte die Feuerwehr und fuhr zwei in der Nähe stehende Autos weg.

Die Ortswehr Neuenkirchen und die Feuerwehr aus Horneburg hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Wie es zu dem Unglück kam, steht noch nicht fest.

Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro.