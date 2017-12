Fünf Einbrüche am Wochenende im Landkreis Stade

tk. Landkreis Stade. Die Polizei sucht Zeugen für fünf Einbrüche vom vergangenen Wochenende.

Am Wochenende drangen Einbrecher in ein Haus in Fredenbeck an der Straße "Neuland" ein. Sie nahmen Geld mit. Schaden: mehrere Hundert Euro.

Zwischen Donnerstag und Sonntag wurde ein Haus in Stade an der "Thuner Mühle" aufgebrochen. Weil die Immobilie derzeit leergeräumt wird, gab es kein Diebesgut. Der Schaden an dem Gebäude beträgt dennoch einige hundert Euro.

In der Nacht zu Sonntag stiegen Einbrecher in ein Haus in Agathenburg "Im Langen Feld" ein. Sie erbeuteten ein Triathlon-Fahrrad im Wert von 1.000 Euro.

Zwischen Samstag und Sonntag durchsuchten Unbekannte ein Haus in Stade an der Straße "Bronzeschmiede". Beute: Dänische Kronen und ein Laptop. Laut Polizei beträgt der Schaden mehrere Hundert Euro.

Am Sonntagabend drangen Kriminelle noch in ein Haus in Hammah an der "Osterheide" ein.Sie erbeuteten Geld.

Hinweise an die Polizei unter Tel.04141 - 102215.