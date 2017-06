Gas-Alarm: Buxtehuder Heidebad geschlossen

Großeinsatz im Buxtehuder Heidebad: In den frühen Morgenstunden rückten Feuerwehr- und Rettungskräfte am Mittwoch aus. Grund war ein technischer Defekt. Chlorgas war ausgetreten. Zur Unterstützung wurde das in Harsefeld stationierte Dekontaminations-Fahrzeug des Landkreises angefordert.Das Heidebad muss einige Tage geschlossen bleiben, was angesichts der sommerlichen Temperaturen besonders ärgerlich ist. Die gute Nachricht: Personen wurden nicht verletzt. Laut den Stadtwerken Buxtehude (SWB), die das Bad betreiben, gab es keine akute Gefährdung der Bevölkerung.Nach intensiver Fehlersuche kommen die SWB zu folgender Erkenntnis: Der Schaden entstand durch einen Wassereinbruch im Technikgebäude des Freibades. Dort soll eine Treibwasserleitung aus ungeklärter Ursache geplatzt sein. Konzentriertes Chlorwassergemisch sei dann ausgelaufen, was zu einer hohen Chlorkonzentration innerhalb des Gebäudes führte. Das Gas ist dann laut SWB nur in ungefährlicher Konzentration nach außen gewichen, war aber riechbar.Durch den Wassereinbruch lief ebenfalls der Technikkeller voll und setzte stromführende Systeme unter Wasser. Das führte zu einer Kettenreaktionen von weiteren technischen Defekten. Die Reparaturen dauern an.Nähere Infos im Internet auf www.heidebad-buxtehude.de