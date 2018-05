Geflügelklau im ganz großen Stil

tk. Drochtersen. Will dieser Dieb einen Geflügelhof aufbauen? Bereits am Freitag der vergangenen Woche sind an der Drochterser Hafenstraße zwischen Krautsand und Drochtersen insgesamt 40 Enten, 15 Gänse und 22 Hühner von einem Feld im Außendeich gestohlen worden. Um mit so vielen Tieren das Weite zu suchen, müssen die Täter mit dem passenden Transportfahrzeug vorgefahren sein.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04143 - 911880.