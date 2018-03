Geisterfahrer auf der A26 verursacht Beinahe-Crash

tk. Dollern. Ein Geisterfahrer war am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr auf der A26 zwischen den Anschlussstellen Horneburg und Dollern unterwegs. Der Fahrer (23) eines Audi Cabrio konnte in letzter Sekunde bremsen und ausweichen.

Der Geisterfahrer ist vermutlich in Horneburg auf die Autobahn gefahren und hat die falsche Richtung eingeschlagen. Nach dem Beinahecrash mit dem Audi setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine Fahndung mit mehrerenSstreifenwagen war erfolglos.



Der Geisterfahrer hat vermutlich einen dunklen 3er oder 5er BMW der Baujahre 2003 bis 2005 gefahren.



Hinweise an die Polizei unter Tel. 04141 - 102215.