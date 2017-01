In der Nacht zu Dienstag ist im Alten Land in Jork-Königreich ein ca. 30 Quadratmeter großer Geräteschuppen abgebrannt. Gegen 3 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Königreich und Hove zum Einsatz gerufen. Ein Nachbar hatte die Retter alarmiert.Sein in der Königreicher Feuerwehr aktiver Vater wies die anrückenden Kräfte ein. Personen befanden sich nicht im Gartenhaus, die Eigentümer wurden von der Feuerwehr geweckt. Sie schliefen im Einfamilienhaus auf dem gleichen Grundstück.Insgesamt waren rund 55 Kameraden unter Leitung des Gemeindebrandmeisters Jens Lohmann im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das Gartenhäuschen wurde komplett zerstört.