Gericht hob zuvor seinen Haftbefehl auf: Hat ein verurteilter Verbrecher HSV-Investor Ernst B. getötet?

Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade, bestätigt gegenüber dem WOCHENBLATT, dass vier Männer unter Tatverdacht stehen. Darunter soll sich auch Bs. Enkel befinden, den die Ermittlungsbehörden als Hinweisgeber verdächtigen.Was diesen Fall brisant macht: Einer der Verdächtigen, Mahmoud W. (25), war drei Wochen vor dem Bützflether Raubmord vom Landgericht Stade wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Am Tag der Urteilsverkündung hatte das Gericht aber den Haftbefehl aufgehoben, sodass W. bis zu gepalnten Haftantritt auf freiem Fuß war. Vorher saß er monatelang in Untersuchungshaft.Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Samstag im WOCHENBLATT und Freitag ab 18 Uhr online.