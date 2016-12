Gestohlenen Zigarettenautomaten auf geklautem Anhänger weggeschafft

tk. Horneburg. Doppelt dreist: Sie haben das Diebesgut auf einem gestohlenen Anhänger abtransportiert. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Horneburg an der Schanzenstraße zuerst einen Zigarettenautomaten gestohlen. Sie hatten dazu die Aufhängung im unteren Bereich weggeflext.

Um den schweren Automaten wegzuschaffen, knackten sie das Schloss eiens auf einem Nachbargrundstück geparkten Anhängers der Marke Koch (Kennzeichen STD-E 2542).

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 5.000 Euro.

Hinweise: Tel. 04163 - 826490.