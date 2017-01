Handtaschenraub in Stade

tk. Stade. Einer Frau (53) wurde am Montagabend in Stade gegen 20 Uhr die Handtasche entrissen. Sie war zu Fuß auf der Wiesenstraße Richtung Schwingebrücke unterwegs. In Höhe der Hausnummer 16a riss der Täter an der Handtasche. Die Frau hielt noch energisch fest, bis sie die Kräfte verließen.

Der Unbekannte soll ungefähr 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04141 - 102215.