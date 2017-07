Hoher Schaden durch Einbruch in Baljer Hofladen

tk. Balje.Die Einbrecher, die in der Nacht zu Dienstag in einen Hofladen in Balje an der Straße "Süderdeich-West" eindrangen, machten nur wenig Beute: Sie nahmen einen geringen Geldbetrag und zwei Stiegen mit Kirschen mit. Der Schaden, den die Unbekannten durch den Einbruch verursachten, liegt nach Polizeiangaben aber bei rund 5.000 Euro.