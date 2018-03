Hoher Schaden: Reifen und Felgen gestohlen

tk. Beckdorf. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Lagerhalle eines Autohauses in Beckdorf an der Hauptstraße eingedrungen. Sie entwendeten rund 50 Reifen sowie Felgen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Zehntausend Euro.