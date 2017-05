Honigklau in Bliedersdorf

tk. Bliedersdorf. Unbekannte haben bereits in der Nacht zu Freitag in der vergangenen Woche 30 Bienenwaben aus sieben Bienenvölkern in Bliedersdorf gestohlen. Die Beute besteht aus rund 60 Kilo Honig. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Euro.