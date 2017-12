Ist ein Täter für drei Einbrüche in Bliedersdorf und Nottensdorf verantwortlich?

tk. Nottensdorf/Bliedersdorf. Gehen drei Einbrüche auf das Konto eines Täters? Zwischen Donnerstag und Montag ist ein Einbrecher in Nottensdorf an der Alten Dorfstraße in den Jugendraumes eingestiegen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fiel dem Einbrecher dabei aber nur eine geringe Menge Bargeld in die Hände.



Ebenfalls zwischen Freitag und Montag ist ein Täter in der Nottensdorfer Straße in Bliedersdorf zum wiederholten Mal in die DRK-Kindertagesstätte eingestiegen Ob bei der Durchsuchung etwas entwendet wurde, kann ist zur Zeit noch unklar.



Der dritte Tatort liegt in Dollern an der Straße "Kreienborn". Hier ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Montag in die Bücherei im Keller der Eichhörnchengrundschule eingestiegen.



Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass es sich bei dem Einbrecher in allen Fällen um dieselbe Person handeln könnte.



Zeugen melden sich unter Tel. 04163-826490.