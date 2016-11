Jork: Zigarettenautomaten aus der Wand gerissen

tk. Jork Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Jork-Neuenschleuse am Yachthafen einen Zigarettenautomaten aus der Wand des Restaurants "Mövennest" gerissen und sämtliche Zigarettenschachteln und das Geld aus dem Automaten entwendet. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 2.500 Euro.