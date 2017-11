Jugendliche Fahrraddiebe am Buxtehuder Bahnhof

tk. Buxtehude. Aufmerksame Zeugen hatten am Freitagabend zwei Jugendliche (16 und 17) beobachtet, die sich an den Rädern am Buxtehuder Bahnhof zu schaffen machten.

Eine Streifenwagenbesatzung traf die beiden Jugendlichen in der Nähe an. Vermutlich hatten sie die Schlösser von fünf Rädern geknackt. Zwei Drahtesel konnten bereits den Besitzern zurückgegeben werden. Für drei Räder sucht die Polizei Buxtehude noch die Eigentümer.