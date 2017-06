Keine Fahrkarte fürs gestohlene Fahrrad

tk. Buxtehude. Dumm gelaufen: Für sich hatte er eine Fahrkarte, für sein Fahrrad nicht: Ein Jugendlicher (17) ist am Montag im Metronom von Harburg nach Lüneburg gefahren. In Lüneburg nahmen ihn Bundespolizisten in Empfang, weil er für den Drahtesel kein Ticket hatte. Dabei kam heraus, dass das Rad am vergangenen Wochenende in Buxtehude gestohlen wurde.