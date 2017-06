Landkreis Stade: Handtaschendiebstahl und Wohnungseinbrüche

ab. Landkreis. Zwei Mal war Jork in dieser Woche das Ziel von Einbrechern. Der erste ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag: Unbekannte brachen in die Bäckereifiliale in der Straße "Osterjork" ein. Ob die Täter dabei Diebesgut erbeuteten, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Mittwoch zwischen 11 und 15 Uhr verschafften sich Täter zu einem Einfamilienhaus in Jork, Buxtehuder Straße, Zutritt. Sie konnten Schmuck erbeuten und damit flüchten. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Jork unter Tel. 04162 - 912970.

Ein besonders dreister Dieb entwendete am Dienstag gegen 17 Uhr aus dem Weinhandel in der Straße "Westmoor" eine Handtasche. Zunächst bat der Täter, einmal die Toilette benutzen zu dürfen, und betrat dann im hinteren Bereich der Weinhandlung in einem unbeobachteten Moment den Aufenthaltsraum. Dort nahm er eine Handtasche an sich und flüchtete über den Notausgang. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Buxtehude, Jahnstraße, am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr. Was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Buxtehude unter Tel. 04161 - 647115.