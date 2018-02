Leerstehendes Haus in Stade wurde angezündet

tk. Stade. Das derzeit unbewohnte Haus an der B73 in Stade, das in der Nacht zum 9. Februar niederbrannte, wurde angesteckt. Unter anderem kam bei den Ermittlungen ein Brandmittelspürhund der Polizei zum Einsatz.

Zeugen melden sich unter 04141 - 102215.