Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 15.35 und 15.50 Uhr einen Audi Q7 in Buxtehude geknackt und geklaut. Der Wagen war an der Harburger Straße vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellt. Der silbergraue SUV hat das Kennzeichen STD-A 4338. Der Restwert beträgt noch ca. 14.000 Euro.Zeugenhinweise unter Tel. 04161-647115.