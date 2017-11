Massenrausch: Prozessstart in Stade

Bundesweit machte der Massenrausch von Handeloh (Landkreis Harburg) im September 2015 Schlagzeilen. Am Donnerstag begann nun vor dem Landgericht Stade der Prozess gegen den Veranstalter des Seminars, in dem es vor allem um Bewusstseinserweiterung gehen sollte. Weil Stefan S. dafür auch Drogen mitbrachte, lief das Seminar vollends aus dem Ruder. Letztlich mussten alle 27 Teilnehmer und der Angeklagte ins Krankenhaus. "Meine Unachtsamkeit und dass ich das Vertrauen der Teilnehmer enttäuscht habe, ist für mich persönlich das Schlimmste", sagte der Beschuldigte, der sich nun wegen des Besitzes und Überlassens von Betäubungsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch verantworten muss.Mehr lesen Sie am Samstag in Ihrem WOCHENBLATT.