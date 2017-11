Motorroller in Buxtehude entwendet

ab. Buxtehude. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 3 und 4.30 Uhr entwendeten Unbekannte in Buxtehude in der Sagekuhle einen Motorroller der Marke Piaggio C14. Der schwarzer Roller hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise an die Polizei in Buxtehude unter Tel. 04161 - 647115.