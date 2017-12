Motorroller in Buxtehude gestohlen

tk. Buxtehude. Ein Motorroller ist in der Nacht zu Donnerstag in Buxtehude am Gebrüder-Grimm-Weg gestohlen worden. Der Roller der Marke REX GY03 hat das Kennzeichen 115LLL. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 600 Euro.