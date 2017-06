In der vergangener Woche am Dienstag fand der Besitzer eines kurz zuvor am Bahnhof gestohlenen Fahrrads seinen Drathesel wieder: Es lehnte in der Sagekuhle an einem Altkleidercontainer. Allerdings war es mit zwei anderen Rädern zusammengeschlossen. Die Polizei trennte die Räder voneinander undkonnten das gestohlene Rad dem Eigentümer wieder aushändigen.Die Beamten gehen davon aus, dass auch die beiden anderen Räder gestohlen worden sind, haben dazu allerdings noch keine Diebstahlanzeigen vorliegen. Es handelt sich jeweils um 28er Mountain-Bikes mit 24 Gängen, eines schwarz und rot (Marke "Bergsteiger"), das zweite silber und schwarz (Marke "Bulls").Hinweise an die Polizei in Buxtehude, Tel. 04161 - 6470.