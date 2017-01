Polizei fasst in Buxtehude drei mutmaßliche Einbrecher

tk. Buxtehude. Die Polizei in Buxtehude hat bereits am vergangenen Donnerstag drei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Einer der Männer ging auf direktem Weg in die U-Haft.

Eine Zeugin hatte drei verdächtige Personen auf einem Grundstück an der Brüningstraße gemeldet. Die Männer (20 und 23) wurden vorläufig festgenommen.

Bei ihrer Durchsuchung fand die Polizei typisches Einbruchswerkzeug. Eine konkrete Tat konnte dem Trio allerdings noch nicht zugeordnet werden.

Gegen einen der Männer bestand aber bereits ein Haftbefehl, sodass er sofort in U-Haft kam.