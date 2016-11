Polizei Stade nimmt zwei Kreditkartenbetrüger fest

tk. Stade. Zwei Männer (25 und 32) sind am Mittwoch von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Sie sollen in einen umfangreichen Kreditkartenbetrug verwickelt sein. Zuvor wurde am Dienstag ein Ferienhaus in Hollern-Twielenfleth durchsucht. Dort wurden Pakete mit hochwertigen Waren sichergestellt, die mit gefälschten Kreditkartendaten bestellt wurden.



Die Ermittlungen sind durch den Betreiber eines Onlineshops in Gang gesetzt worden. Der hatte sich an die Polizei gewendet, weil eine Bestellung mit verschiedenen Kreditkartendaten abgewickelt werden sollte.



Bei ihrer Vernehmung hatten die beiden Esten nach Polizeiangaben erklärt, dass gezielt Männer aus dem Baltikum mit dem Versprechen auf einen Job in Deutschland angeworben werden. Ihr wirklicher Job: Sie würden als Paketboten eingesetzt.

Wer genau hinter diesem Betrug steckt, ist nach Angaben von Polizeisprecher Rainer Bohmbach noch ungeklärt. Die Ermittlungen laufen weiter. Die beiden Tatverdächtigen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.