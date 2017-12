Radfahrer flippt aus und beschädigt Auto

tk. Stade. Ein jugendlicher Radfahrer hat sich am Montagabend in Stade auf dem Hohenwedeler Weg offenbar so über eine Autofahrerin (21) geärgert, dass er ausrastete.

Die Frau wollte auf die Straße abbiegen, musste aber warten. Der unbekannte Radfahrer übersah dabei den VW Passat und fuhr dagegen Anschließend stieß er sein Rad erneut gegen den Pkw, fluchte laut und machte sich aus dem Staub.

Gesucht wird ein ungefähr 16 Jahre alter Jugendlicher, der dunkel gekleidet war und einen Fahrradhelm trug.

Hinweise: Tel. 04141 102215.