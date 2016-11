Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gegen 7.40 Uhr wurde am Donnerstagmorgen in Dollern an der Abfahrt der A26 eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer aus Estorf wollte aus Richtung Stade kommend von der A26 abfahren und nach rechts Richtung Guderhandviertel auf die L125 abbiegen. Offenbar übersah er dabei die auf dem Radweg fahrende 54-jährige Radfahrerin aus Steinkirchen. Die Frau wurde von dem Pkw frontal erfasst, stürzte auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Sie wurde schwer verletzt ins Elbe Klinikum gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, an dem Pkw waren keinen sichtbaren Schäden entstanden.