Radlader und Kompressor-Anhänger gestohlen

tk. Bliedersdorf/Buxtehude. Unbekannte haben von einem Firmengelädne in Bliedersdorf-Postmoor zwischen Montag- und Mittwochnachmittag einen Radlader gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Gehl 340 hat laut Polizei einen Wert von rund 32.000 Euro.

Außerdem wurde in der Nacht zu Dienstag ein Kompressoranhänger von einer Baustelle in Buxtehude an der B73 entwendet. Das Kennzeichen: HH-KL 5674. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115