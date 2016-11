Räuber überfällt Bäckerei-Angestellte

Schock für eine 31-jährige Angestellte einer Bäckerei-Filiale in Stade: Ein Unbekannter hat die Frau aus Hemmoor am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr in dem Ladengeschäft an der Gartenstraße überfallen und mit einem Messer bedroht. Er zwang sie dazu, Bargeld herauszugeben. Das Opfer öffnete die Kasse, der Räuber nahm sich eine geringe Menge Bargeld heraus und flüchteteDie Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die erfolglos blieb.- männlich, ca. 1,80 Meter groß und schlank, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt. Der Mann trug zur Tatzeit einen dunklen Pullover, evtl. mit Kapuze und darunter ein längeres Shirt in rot sowie eine helle Hose. Er war mit einem Tuch vermummt.Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall oder den Täter vor bzw. nach der Tat beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können.Hinweise: 04141-102215