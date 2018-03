Raser in Grünendeich und Himmelpforten

tk. Landkreis. Polizei und Landkreis haben am vergangenen Freitag in Himmelpforten auf der L114 und in Grünendeich am Kirchenstieg das Tempo gemessen.

Im Alten Land wurden 20 Verstöße registriert. Dort, wo 50 km/h erlaubt sind, war der Spitzenreiter mit 105 Stundenkilometern unterwegs.

In Himmelpforten wurden 112 Raser erwischt. Sie bekommen ein Bußgeld von 160 bis 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.