Raubmord in Bützfleth: Polizei hängt Plakate auf und hofft auf weitere Zeugen

Wie das WOCHENBLATT berichtet hatte, wurde einer der Tatverdächtigen drei Wochen vor dem Raubüberfall zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, befand sich aber bis zum Haftantritt auf freiem Fuß. Der Mann, so die Sorge der Ermittler, könnte sich in den Libanon abgesetzt haben.Die Tat ereignete sich am Freitag, 9. September, zwischen 20 und 21 Uhr. Zwei maskierte Täter klingelten an der Haustür. Sie schlugen den 79-Jährigen und seien Ehefrau (73) auf äußerst brutale Art zusammen.Hinweise an die Polizei unter Te 04141 - 102215.