Reifenklau in Buxtehude

tk. Buxtehude. Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch vier Container geknackt, in denen auf dem Gelände eines Autohauses in Buxtehude an der Straße "Zum Fruchthof" komplette Reifensätze gelagert waren. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren Tausend Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.