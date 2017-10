Reifenstecher treiben in Jork ihr Unwesen

tk. Jork. In Jork treiben seit drei Wochen bislang unbekannte Reifenstecher ihr Unwesen. Der Polizei sind schon 24 Fälle bekannt. Die Unbekannte schlagen meist am Wochenende in der Dunkelheit zu. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro.

Hinweise: Tel. 04162 - 912970.