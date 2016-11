Renault Kangoo in Jork gestohlen

ab. Jork. Wieder haben Autodiebe zugeschlagen: Am Mittwoch wurde in Jork in der Straße Osterjork gegenüber der Hausnummer 94 ein schwarzer Renault Kangoo Modell "Happy Family" geknackt und entwendet. Er trägt das Kennzeichen STD-RW 304 und hat einen Wert von ca. 9.000 Euro.

HInweise an die Polizeistation Horneburg unter Tel. 04162 - 912970.