Rollerfahrer bei Unfall in Himmelpforten verletzt

tk. Himmelpforten. Ein Rollerfahrer (62) ist bei einem Unfall am Mittwoch in Himmelpforten auf der B73 verletzt worden.

Der Fahrer (43) eines Kleintransporters mit Anhänger wollte in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei übersah er den Rollerfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Der 62-Jährige geriet zwischen Transporter und Anhänger und stürzte zu Boden. Er kam verletzt ins Elbe Klinikum.