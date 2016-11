Rüttelplatte in Hollern Twielenfleth gestohlen

tk. Buxtehude. Einbrecher haben am Montag in einem Haus in Sauensiek an der Straße "Am Staersbach" Schmuck und Geld erbeutet. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als Tausend Euro.

Bereits Ende der vergangenen Woche haben Unbekannte eine Rüttelplatte von einem Grundstück an der Hinterstraße in Hollern-Twielenfleth entwendet. Die gestohlene Baumaschine ist rund 2.500 Euro wert.