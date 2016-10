Gegen 11.30 Uhr wurde am Mittwoch ein Feuer in der Feldmark Agathenburg gemeldet. Ca. 30 Feuerwehrkräfte aus Agathenburg, Stade und Dollern waren bis nach 20 Uhr mit den Löscharbeiten der 10 x 15 Meter großen Scheune beschäftigt. Der Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass das Feuer in der Scheune entstand, während Kinder darin spielten. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen melden sich unter 04163 - 82649-0.