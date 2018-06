Schon wieder ein Brand: Feuerteufel steckt in Stade Auto an

Vor zwei Wochen wurden die Feuerwehr in Atem gehalten, weil in der Altstadt sieben Mal Mülleimer brannten. Die Unbekannten nahmen dabei in Kauf, dass in den engen Gassen die Flammen auf die Häuser übergriffen. Die Menschen in der Innenstadt sind beunruhigt.Begonnen hatte die Brandserie im November. Seitdem kam es zu einer Vielzahl von Feuern, die vorsätzlich gelegt wurden. Unter anderem hatte es zwei Mal bei H&M gebrannt.