Schon wieder! Ticketautomat am Bahnhof Hammah gesprengt

Erneut haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomat gesprengt. In der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr flog auf dem Bahnsteig in Hammah der Automat der Metronom Eisenbahngesellschaft in die Luft.Eine Anwohnerin hatte die Explosion gehört und die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter sämtliche Bargeldbestände mit. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.Wie berichtet, gab es Anfang des Jahres eine regelrechte Serie von aufgebrochenen und gesprengten Automaten entlang der Bahnstrecken im Landkreis Stade. Auch in Hammah schlugen die Täter damals schon zu.Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können. Hinweise werden unter Tel. 04141-102215 entgegengenommen.Einige Zeugen haben sich bereits gemeldet. Sie beobachteten in der gestrigen Nacht zwei unterschiedliche verdächtige Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten: einen dunklen Kombi der Marken Audi oder VW sowie einen silbernen Pkw mit zwei Insassen.