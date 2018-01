Schulbus rutscht in Graben

Der Schneefall sorgt für einige Schwierigkeiten im Landkreis Stade. So ist z.B. die Bahnstrecke zwischen Horneburg und Stade wegen eines Schadens an der Oberleitung gesperrt. Auch auf den Straßen staut es sich mancherorts. Der Busverkehr ist stark eingeschränkt, auch die Müllabfuhr hat Probleme.Eine Schrecksekunde erlebten gut 20 Kinder, die in einem Schulbus saßen. Der Bus rutschte auf glatter Fahrbahn in der Straße "Aschhornermoor" bei Drochtersen in den Graben. "Es gab keine Verletzten", sagt Polizeisprecher Rainer Bohmbach. Die Schüler wurden von einem zweiten Bus abgeholt.Mehr lesen Sie am Samstag in Ihrem WOCHENBLATT.