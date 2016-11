SEK beendet Geiselnahme: Täter schießt junger Frau in den Fuß

Gegen 21 Uhr hatte sich der 69-Jährige mit seiner Ex-Frau (42) in einer Halle in Barnkrug gestritten. Die junge Frau ist eine Freundin der 42-Jährigen. Der Ex-Frau des Mannes gelang die Flucht. Der 69-Jährige drohte damit, die Freundin zu erschießen, wenn seine Ex- nicht in die Halle zurückkomme.Weil der Mann als Jäger Waffen und Munition besitzt, ging die Polizei von einer sehr gefährlichen Lage aus und alarmierte das SEK aus Hannover. Streifenwagen aus mehreren Revieren umstellen zudem das Anwesen. Gegen 1.30 Uhr überwältigen die Spezial-Einsatzkräfte den Mann. Er wurde festgenommen. Die 19-Jährige kam mit einer Schussverletzung ins Stader Elbe Klinikum.Wie es zu dem Schuss kam und was die Hintergründe der Tat sind, steht nach Polizeiangaben derzeit noch nicht fest.