Sieben Einbrüche im Landkreis Stade

tk. Landkreis. In den vergangenen Tagen sind Einbrecher sieben Mal in Häuser und Wohnungen eingedrungen. Die Tatorte lagen in Grünendeich, Hollern-Twielenfleth, Hammah und Horneburg. Die Täter nahmen Schmuck, Geld und Geräte wie Handys oder Tablets mit. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei jeweils mehrere Hundert Euro.