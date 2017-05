Sportler in den Stader Schwingewiesen beim Joggen überfallen

tk. Stade. Beim Joggen in den Schwingewiesen ist ein Mann (22) bereits am vergangenen Freitag gegen 22 Uhr von drei Tätern überfallen worden. Der Sportler war auf der "Fitnessmeile am Stader Bahndamm" unterwegs, als er plötzlich von hinten einen Schalg gegen den Kopf bekam.

Er drehte sich um und wurde von drei Männern bedroht, die mit einem Klappmesser bewaffnet waren. Der 22-Jährige warf ihnen sein iPhone hin und die Räuber machten sich aus dem Staub.

Die Täter sollen 20 bis 30 Jahre alt von normaler Statur und südländischem Aussehen sein. Alle waren dunkel gekleidet, zwei hatten eine Wollmütze auf dem Kopf.

Hinweise unter Tel. 04141 - 102215.