Spülkästen als Diebesgut: Einbrecher in einem Stader Rohbau

tk. Stade. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Rohbau an der Straße "Bei der Bröne" in Stade eingedrungen. Sie nahmen WC-Spülkästen mit. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Euro.