Stader Marktkaufüberfall 2012: LKA sucht ehemalige Terroristen mit Videopodcast

tk. Stade. Jetzt fahndet das LKA Niedersachsen mit einem Videopodcast nach den ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klatte. Ihnen werden unter anderem neun Raubüberfälle, darunter Heiligabend 2012 auf den Marktkauf in Stade, zur Last gelegt.Mit den 2016 veröffentlichen Fotos sind die Ermittlungsbehörden dem Trio bislang nicht näher gekommen. Die Videosequenz kann unter www.lka.niedersachsen.de abgerufen werden. Sie zeigt die mutmaßlichen Täter unter anderem bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Hildesheim im Mai 2016.Das LKA geht davon aus, dass sich die drei Gesuchten vor allem in den Städten Bielefeld, Porta Westfalica und Osnabrück aufgehalten haben könnten. Möglich ist es jedoch auch, dass sie sich im benachbarten Ausland aufhalten.Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie das LKA unter Tel. 0511 - 26262-7400