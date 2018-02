Tageswohnungseinbrecher in Horneburg und Buxtehude

tk. Landkreis. Tageswohnungseinbrecher sind am Mittwoch in Horneburg in zwei Wohnungen an der Moorstraße eingedrungen. Ob in der ersten Wohnung etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Beim Einbruch in die zweite Wohnung wurde eine Nachbarin auf den Täter aufmerksam. Der ergriff daraufhin die Flucht.

In Buxtehude waren am Mittwoch ebenfalls Tageswohnungseinbrecher aktiv. Am Bollweg drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

An der Straße "Am Hafen" wurde auch eine Wohnung durchsucht. Offenbar wurden dabei nur Getränke entwendet.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei in allen Fällen mehrere Hundert Euro.