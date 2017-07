Teure Technik aus Autos ausgebaut

tk. Buxtehude. Die Täter wussten genau, was sie suchten: In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte drei Fahrzeuge auf dem Gelände eines BMW-Autohauses in Buxtehude aufgebrochen. Sie bauten Airbags, Bildschirme und Navis aus. Der Schaden ist nach Angaben der Polizei mit 22.000 Euro beträchtlich.