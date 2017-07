Teures Werkzeug in Buxtehude gestohlen

tk. Buxtehude. Ein Firmenfahrzeug ist in der Nacht zu Dienstag in Buxtehude an der Bahnhofstraße aufgebrochen worden. Die Täter entwendeten hochwertiges Elektrowerkzeug. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 3.200 Euro